'Una coperta per Natale' nel Municipio III: la solidarietà non va in vacanza - Terzo Binario News

Nella giornata di domenica 22 dicembre si è conclusa l’iniziativa “Una coperta per Natale“.

Le ultime coperte, come riferito da Manuel Bartolomeo, sono state portate al ”Rifugio Delle Code Felici”, nel Municipio III.

“Ancora grazie a tutti per la solidarietà dimostrata – ha detto Bartolomeo – grazie per il sostegno a “Vintro Bar & Bites di Viale Jonio, all’Edicola di Via Capuana e alla Protezione Civile Radio Soccorso Roma. Al prossimo anno. Buon Natale a tutti”.