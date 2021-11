Una coperta contro il freddo: raccolta della Cri Santa Severa - Terzo Binario News

Una grande raccolta di coperte calde. Anche usate, ma purché pulite e in buono stato, nelle giuste condizioni per essere donate a persone senza fissa dimora che con l’oramai prossimo freddo invernale troveranno in esse un minimo di sostegno, sollievo e riparo.

A lanciare l’iniziativa, la Comunità Sant’Egidio insieme a Croce Rossa, che in una locandina diffusa tramite i social network, invitano cittadine e cittadini a donare presso i punti di raccolta dislocati a Roma e Provincia. Sul Litorale a Nord di Roma, già attiva e operativa la sede di Croce Rossa di Santa Severa di Via Antonio Zara snc.

Come ogni anno, con l’arrivo dell’inverno, una delle principali emergenze è infatti legata al freddo.

La pandemia e le conseguenze socio-economiche dettate dalle chiusure e dalla riduzione o perdita del lavoro hanno costretto tante persone sul lastrico, portandole ad aggiungersi a quella “popolazione nascosta” di persone senza fissa dimora.

Di notte, nei giorni più freddi e piovosi, sotto le intemperie, tra i vicoli e le gallerie delle grandi, medie e piccole città, c’è un mondo che si muove. Per fortuna, e questo ci fa credere fermamente che un mondo migliore è ancora possibile, ci sono angeli che nel silenzio scendono tra gli ultimi per garantire loro assistenza e i beni di prima necessità utili a trascorrere quantomeno al caldo, le fredde notti che l’inverno è prossimo a consegnarci.

Tantissimi Volontari, che togliendo spazio e tempo ai propri affetti, alle proprie famiglie, alle proprie attività, scelgono di scendere in strada e donare qualcosa di loro a chi per necessità o per scelta, vive in giro per le città.

Per questo, nella giornata di sabato 6 novembre, è possibile recarsi in una delle sedi di Croce Rossa e donare, chi ne ha la disponibilità, una o più coperte calde. Le coperte dovranno essere consegnate pulite e chiuse in una busta di plastica.

Ci si può recare presso la Sede della Croce Rossa di Santa Severa nella giornata di sabato 6 novembre dalle ore 10:00 alle ore 18:00.