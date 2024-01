Una chiesa gremita accoglie Don Bernardo: ieri l’insediamento ufficiale a Cerenova • Terzo Binario News

“Questa sera (ieri, ndr) don Bernardo Acuna Rincon ha fatto il suo ingresso come parroco nella Parrocchia San Francesco d’Assisi – Marina di Cerveteri. Una chiesa piena di sacerdoti e fedeli delle comunità limitrofe ha accolto il sacerdote che viene dalla parrocchia di Santa Paola Frassinetti. Presenti tra gli altri il sindaco Elena Gubetti e il vicesindaco Federica Battafarano del Comune di Cerveteri.

Il vescovo Gianrico Ruzza ha guidato la celebrazione dell’insediamento con dei segni suggestivi che richiamano la storia della fede e il ruolo del parroco come suo vicario. Il rinnovo delle promesse sacerdotali, la venerazione dell’altare, l’affidamento del fonte battesimale, del confessionale, del tabernacolo e infine della sede.

«Bernardo, tu sei qui per predicare la buona notizia, quella parola di amore e di accoglienza che porterà il cambiamento nel cuore di tutti quelli che ti sono affidati. Annuncia a tutti che abbiamo incontrato il Signore della vita e della storia, questa è la nostra la gioia e la nostra felicità», ha detto il pastore nell’omelia.

Don Bernardo, in conclusione, ha ringraziato il vescovo per la fiducia e l’amicizia e tutta la comunità per l’accoglienza ricevuta ricordando che «siamo tutti insieme in cammino verso il Signore».”

Lo si legge sulla pagina Facebook della Diocesi di Porto Santa Rufina