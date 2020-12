“Un test per un sorriso” a Caracalla, l'iniziativa della Polizia - Terzo Binario News

La prevenzione innanzitutto, per contrastare ove possibile il diffondersi di una pandemia che si fa fatica a controllare. E un pizzico di serenità in più, a ridosso di un Natale certamente diverso dagli altri, ma che per i più piccoli dovrà pur sempre rappresentare un momento di gioia e spensieratezza. Due elementi che stamattina, nello splendido scenario delle Terme di Caracalla, si sono integrati alla perfezione consentendo a oltre 500 tra bambini e genitori, provenienti da famiglie con disagio socio-economico selezionate dagli organizzatori, di partecipare all’iniziativa “Un test per un sorriso”.

Un vero e proprio screening day gratuito con “tamponi rapidi” Covid, nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza previsti, con l’obiettivo di sostenere lo sforzo della sanità pubblica mettendo a disposizione dei presenti la possibilità di vivere questo periodo con maggiore sicurezza e tranquillità. Un bellissimo evento solidale, svoltosi allo Stadio “Nando Martellini”, promosso da Medica Group in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Roma Capitale, FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera), “Fondazione Geronimo Stilton”, SGM Italia, FIMG (Federazione Italiana Medici di Famiglia) e ASP Asilo Savoia (Azienda Pubblica di Servizi alla Persona).

Anche la Polizia di Stato non ha fatto mancare il suo aiuto, con i suoi medici ed infermieri, un’ambulanza e tante sorprese per i più piccoli. Presente all’evento anche un punto informativo dell’Associazione Donatorinati, associazione donatori volontari della Polizia di Stato.