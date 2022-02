Un Teatro per Bracciano, al Charles De Foucauld tornano Nino Taranto e Paciullo - Terzo Binario News

Grande ritorno al teatro Charles De Foucauld di Nino Taranto e Paciullo. Il duo comico che ha già avuto un grandissimo successo nello spettacolo “Il figliol prodigo” che il nostro teatro ha ospitato in giugno ed ottobre scorso con grande apprezzamento e riscontro di pubblico.

Questo nuovo spettacolo è una prima assoluta nazionale.

I bravissimi attori hanno scelto proprio il teatro di Bracciano, Charles de Foucauld, per iniziare il loro tour artistico di questa stagione.

“Che Tempo che Fu!” è un viaggio nei gironi della divina commedia; perché in questo percorso si vuole raccontare che chi ha avuto, un ruolo importante nella storia, con il suo modo di agire e comportarsi, ha sempre sbagliato; causando danni irreparabili all’umanità.

Per questo motivo oggi ci ritroviamo così, in un mondo perverso. In un mondo dove regna il materialismo, l’egoismo e la ineguaglianza si riuscirà a scrivere la parte mancante della divina commedia 4.0? Lo scopo non è cambiare le cose ma capire perché son successe.

Commedia divertente, risate garantite in uno spettacolo comico che però fa pensare…



Progetto “Un Teatro per Bracciano”.

Associazioni Generazione Musica e Fa.Rò.

