“Un tavolo di concertazione per avviare una grande campagna di prevenzione e sensibilizzazione sulla Ricerca Scientifica” • Terzo Binario News

Intervista ad Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri e Delegata alla Promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica

Proprio ieri in redazione è giunto il comunicato della Consigliera comunale di Cerveteri e Delegata alla Promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica Adele Prosperi, con il quale annunciava l’ottimo esito dell’ennesima campagna di raccolta fondi promossa da Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, realtà della quale è volontaria oramai da diversi anni con grande successo.

Un tema importante quello della Ricerca Scientifica, quasi una novità come incarico all’interno di un’amministrazione comunale, ma che la Consigliera Prosperi ha fortemente voluto. Le abbiamo inviato alcune domande, per approfondire il lavoro svolto sinora e su quanto intende ancora svolgere sia come Volontaria che come rappresentante delle Istituzioni locali sia come Consigliera che come Delegata.

Consigliera Prosperi, qual è la risposta della cittadinanza durante queste iniziative solidali?

Straordinaria! Prima come semplice cittadina e volontaria, poi come Consigliera comunale e ora anche come Delegata, sono più di otto anni che svolgo in maniera continuativa l’attività e le varie iniziative di raccolta fondi delle grandi associazioni che si impegnano nella Ricerca Scientifica.

Ad ogni iniziativa, nonostante il periodo economico difficile che tutti stiamo vivendo, sono sempre tantissime le persone, le famiglie, i commercianti, gli imprenditori, che con grande sensibilità contribuiscono alla raccolta fondi, proprio perché riconoscono quanto sia importante sostenere il lavoro di medici e ricercatori, il cui impegno è prezioso per tutte quelle persone, purtroppo tantissime, che combattono contro malattie rare.

Lei in questi anni si è distinta molto nel sostegno ad Aism, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Qual è il bilancio per quanto riguarda Cerveteri del lavoro di sensibilizzazione svolto?

Davvero eccellente. Oramai in oltre otto anni di attività abbiamo “fidelizzato” la cittadinanza a queste iniziative di raccolta fondi. Ci sono amici e amiche storiche, che ogni anno attendono le iniziative di Aism per dare il proprio contributo alla Ricerca Scientifica di una malattia che ad oggi non ha ancora una cura. Da volontaria, in questi anni grazie all’aiuto di tantissime persone, abbiamo portato ad Aism più di 10mila euro solamente dalla nostra città, tutti ovviamente sempre rendicontati attraverso la pubblicazione del bonifico che puntualmente effettuo personalmente all’Associazione.

Oltre alla cifra davvero importante che ha raccolto, da un punto di vista umano invece di cosa si sente soddisfatta?

Ciò che mi soddisfa è l’aver dato una piccola speranza a chi soffre. Molte volte mi è capitato che i primi ad acquistare i prodotti durante le iniziative solidali siano proprio quelle persone che sono affette dalla malattia. Vedo nei loro occhi proprio la speranza che queste straordinarie mobilitazioni di solidarietà che si svolgono in tutta Italia possano dare loro e a tantissime altre persone l’opportunità di una vita migliore o magari, e questo è ciò che vogliamo tutti noi impegnati nel sociale, di una cura.

Prossimi obiettivi, sia come Volontaria che come Consigliera comunale e Delegata?

Senza dubbio continuare a sensibilizzare più persone possibili e a dare una rilevanza sempre maggiore a tutte quelle realtà che si impegnano nelle attività di raccolta fondi. Con il nuovo anno vorrei dare vita ad un tavolo di concertazione con tutte queste grandi realtà per tracciare una linea comune per avviare in città tutta una serie di iniziative di informazione, prevenzione e sensibilizzazione. Sono già al lavoro per organizzare giornate di prevenzione e sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, delle quali chiaramente ne darò notizia a tutta la cittadinanza.