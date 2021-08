Un successo l'Open Day vaccinale al Castello di Santa Severa - Terzo Binario News

Grande successo per l’iniziativa vaccinale di ieri al Castello di Santa Severa. Gli operatori sanitari della Asl Roma 4 hanno somministrato 132 dosi di vaccino Moderna e 85 di Johnson

. Alta l’affluenza delle persone che hanno partecipato, dimostrando fiducia nel Sistema Sanitario Regionale, nonché la volontà di mettere in sicurezza la comunità.

Nel pomeriggio si è tenuto un incontro all’interno del Castello con l’Assessore D’Amato che ha premiato il personale della Asl Roma 4 che si è contraddistinto per l’impegno nella lotta contro il Covid 19.

Un momento di grande emozione e commozione che ha ricordato a tutti la forza e l’unione, segni distintivi degli operatori della Roma 4 in questo lungo periodo di emergenza.

In chiusura dell’evento vaccinale gli operatori sono rimasti fino a tarda notte per registrare i dati.

Il direttore generale Dott.ssa Cristina Matranga vuole rinnovare i suoi ringraziamenti a tutto il personale, che in ogni occasione dimostra non solo professionalità ed efficienza, ma anche una profonda umanità e spirito di sacrificio in nome della salute pubblica.

Il camper tornerà al Castello di Santa Severa venerdì 6.