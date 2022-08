Un successo l'autoemoteca Avis al centro di Civitavecchia • Terzo Binario News

In cinquanta si sono presentati a donare in un periodo asfittico per il sangue

Raccolta di sangue da record per l’Avis Aureliana e la sezione di Civitavecchia Villotti grazie all’intuizione dell’unità mobile piazzata in corso Centocelle.

Una “12 ore” di donazioni che ha portato – è proprio il caso di dire – linfa vitale alle asfittiche banche del sangue, in particolare quella del San Filippo Neri a cui fa capo Civitavecchia.

Un passaggio nella via centrale cittadina dei vertici sanitari era previsto, non era certo previsto invece che si potesse salutare un risultato così buono.

Di buon mattino l’unità mobile è stata piazzata nei pressi dell’ingresso del Comando della Guardia di Finanza e c’è rimasta fino alle 22.

Rispetto alle donazioni periodiche, in cui gli avisini vengono chiamati al termine di periodo di fermo di tre mesi per gli uomini e di sei per le donne, è stato possibile passare e prenotare un orario per donare. La formula è piaciuta, sebbene questo comporti una selezione del plasma più severa. Però tirando le conclusioni è convenuto lo stesso, perché alla fine hanno steso il braccio in 50. Un numero considerevole, anche se poi di sacche se ne sono contate 41.

A gestire il viavai intorno all’autoemoteca i volontari dell’Avis civitavecchiese con il presidente Fabio Lisiola, oltre alla presidente dell’Avis Aureliana Nicoletta Iacomelli, il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga e il direttore del dipartimento di prevenzione Simona Ursino. «Bella iniziativa – il commenti della direttrice della Roma 4 Cristina Matranga – specie in estate che dimostra l’efficacia della collaborazione tra enti e associazioni». Per Fabio Lisiola «è stato bello constatare che l’iniziativa ha fatto riavvicinare tanti donatori che si erano allontanati. Inoltre se ne sono aggiunti altri cinque, a sommare i buoni risultati della giornata. Non bisogna però dimenticarsi che raccolte di questo tipo richiedono settimane di lavoro e controlli capillari». La presidente dell’Aureliana Nicoletta Iacomelli è entusiasta: «Si è ottenuto un risultato ottimo, specie se letto in periodo difficilissimo come questo. Basti pensare che è in corso un’emergenza sangue così grave da indurre l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato a lanciare un appello».

Alessio Vallerga