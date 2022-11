Un successo la raccolta alimentare della Misericordia di Santa Marinella • Terzo Binario News

Come sempre la popolazione di Santa Marinella e dintorni (Tolfa, Santa Severa) ha risposto con la sua immancabile grande generosità all’appello lanciato dalla Confraternita della Misericordia.

E’stata, infatti, un successo oltre ogni aspettativa, la raccolta straordinaria di derrate e alimenti non deperibili che ha visto i volontari della Misericordia di Santa Marinella stazionare, per l’intera giornata di sabato scorso 12 novembre davanti ai supermercati Eurospin, Todis, Elite, Pam, Dem e Conad.

Moltissimi clienti dopo aver fatto la loro spesa hanno depositato nei carrelli della solidarietà, pasta, olio, passata di pomodoro legumi quasi un quintale di tanti prodotti che potranno essere ora donati a chi ne ha davvero necessità.

“Non possiamo che ringraziare tutti coloro che con il loro gesto di altruismo hanno contributo alla riuscita di questa iniziativa, che assume un valore ancor più profondo – dicono dalla Misericordia -perché, è indubbio, che grandissima parte della popolazione sta comunque vivendo un momento di difficoltà essendo alle prese con i rincari di tutti i prodotti oltre che delle fonti energetiche. gas luce e altro ancora. Nonostante tutto gli abitanti non si sono tirati indietro. E’ per tutti un periodo storico non facile che vede molte famiglie vivere in uno stato di povertà ed è per questo che la Misericordia continuerà in ogni modo e per quanto possibile, ad essere sempre al fianco di chi oggi ha bisogno di un aiuto o una mano tesa . I volontari, tutti, continueranno a non far mancare il loro supporto”.