Un successo La Casa del Sogno di Francesca Reboa promosso da Scuolambiente a Cerveteri - Terzo Binario News

Un successo la presentazione del libro La Casa del Sogno di Francesca Reboa promosso dall’Associazione Scuolambiente presso la sala Ruspoli di Cerveteri.

Il pomeriggio è stato aperto dalla presidente dell’Associazione Maria Beatrice Cantieri che ha voluto sottolineare come in questo periodo le Associazioni di volontariato siano riuscite a mantenere sempre viva la loro attività sul territorio e la presenza dei tanti amici, a questo primo evento pubblico, sia testimonianza di questo filo che non si è mai interrotto.

E’ poi intervenuta l’assessore alla Cultura Federica Battafarano ringraziando Scuolambiente per aver voluto organizzare l’evento e sottolineando come in questo momento ci sia più che mai bisogno di ritrovarsi all’insegna della lettura e della cultura.

La manifestazione è entrata nel vivo grazie all’introduzione musicale della pianista Silvia Mangiatordi alla quale è seguita la presentazione di Giovanna Caratelli che attraverso una serie di riflessioni e di letture a cura di Davide Toffoli ha condotto un attento pubblico attraverso la narrazione del romanzo della Reboa.

Un racconto intimo e collettivo, che si focalizza al femminile inseguendo paure, timori, perplessità e approdando ad una ricerca di sé che diviene costante e inesorabile, come nella tradizione del più classico romanzo di formazione.