Un successo il terzo open day dell’alberghiero di Ladispoli - Terzo Binario News

Un nuovo successo per il terzo open day dell’Alberghiero di Ladispoli che domenica 23 gennaio è tornato ad accogliere gli allievi delle Scuole Medie e le loro famiglie, nel pieno rispetto delle misure anti-Covid.

La Commissione Orientamento ha predisposto anche questa volta un collegamento a distanza tramite la piattaforma Teams per consentire una visita virtuale dei laboratori e degli spazi dell’Istituto.

A dare il benvenuto è stata la Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa con le Responsabili della Sede di via Federici Prof.ssa Rosa Torino e Carmela Panzella, insieme ai membri della Commissione Orientamento: il Prof. Carlo Narducci (Funzione strumentale), le Prof.sse Valeria Mollo, Giovanna Albanese, Carmen Piccolo e il Prof. Renato D’Aloia. Al desk per le informazioni, l’accoglienza e il supporto tecnico per le iscrizioni c’era Tiziana Feliciano. Un Istituto Alberghiero, quello di Ladispoli, a pochi chilometri dalla capitale, divenuto ormai da anni un imprescindibile punto di riferimento nel territorio, per l’alta qualità della sua offerta formativa.

Anche domenica mattina genitori e allievi sono stati accolti da un ricchissimo buffet preparato dai docenti di indirizzo e dai loro studenti e hanno potuto visitare aule, laboratori e tutte le strutture scolastiche, assistendo a dimostrazioni pratiche di ‘mise en place’,

Si ricorda che le iscrizioni relative all’a.s. 2022/2023 si effettuano on-line dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, per tutte le classi prime. Per supportare i genitori nella scelta è disposizione nel sito del Ministero dell’Istruzione un’App del portale ‘Scuola in Chiaro’ che consente di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni relative a ciascun Istituto. Chi è in possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al portale www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.