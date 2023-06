Un successo il primo weekend dell'Estate tolfetana • Terzo Binario News

Un fine settimana a Tolfa all’insegna della tradizione, della convivialità, della cultura, della musica, dei valori dell’associazionismo e della valorizzazione dei prodotti enogastronomici e artigianali locali con la Sagra del Prosciutto, dei prodotti tipici locali e dell’artigianato della Catana e l’emozionante ed intensa tre giorni di festeggiamenti per onorare il Centenario di attività del Gruppo Scout Tolfa 1. Gli Scout di Tolfa in questi anni sono stati un punto di riferimento importante per tantissimi bambini e giovani e sono stati promotori di messaggi educativi, azioni prosociali di servizio alla comunità tolfetana e di interventi sostenibili a difesa e salvaguardia del territorio.



“Si ringraziano i numerosi volontari ed associazioni cittadine, i commercianti,i ristoratori, i musicisti che hanno collaborato all’ottima riuscita dell’iniziativa – dice l’assessora Tomasa Pala a nome dell’amministrazione comunale -. Ancora una volta Tolfa dimostra di essere una grande comunità impegnata e solidale che sa accogliere, stimolare curiosità e catturare attenzione”.