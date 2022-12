Un sorriso per i bambini del Bambino Gesù: Loredana Ricci e i Runner raccolgono giochi nuovi per Natale • Terzo Binario News

Chiunque volesse contribuire acquistando un gioco, può recarsi al Campo sportivo Enrico Galli

Un mare di giochi per Natale da donare ai pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma. Questo l’obiettivo che Loredana Ricci, allenatrice della Cerveteri Runner e Roberta Spaccini, mamma di Giulio, il giovane ragazzo calciatore del Cerveteri che recentemente ha vinto la sua personale battaglia contro la malattia si sono date per le prossime festività.

Per questo, hanno lanciato un appello: chiunque voglia sostenere la causa e donare un sorriso ai bambini ricoverati in ospedale, può recarsi presso il Campo Sportivo Enrico Galli ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 15:30 alle ore 18:00 e donare uno o più giochi nuovi che entro Natale la mamma di Giulio provvederà a consegnare personalmente in ospedale. Una volta acquistato il gioco, va consegnato con carta regalo natalizia indicando se si tratta di un dono per un bambino o una bambina e per quale fascia d’età è maggiormente indicato.

Loredana Ricci insieme alle sue atlete e atleti è sempre in continuo movimento in tantissime iniziative solidali. Acquistando anche un singolo gioco, si consentirà a lei, a Roberta e Giulio di portare un sorriso ai bambini che trascorreranno il Natale in ospedale, con la speranza che presto possano tornare a rivivere la normalità e la libertà, lontani dalla malattia. Per ogni ulteriore informazione si può contattare direttamente Loredana Ricci al numero 3343837717.