Un regalo sotto l'albero per i bambini delle strutture di accoglienza - Terzo Binario News

“Ad ogni bambino ospitato nelle strutture di accoglienza capitoline, questo Natale arriverà un regalo speciale: un nuovo gioco da mettere sotto l’albero. Glielo porteremo noi, ma in quel pacco dono abbiamo voluto racchiudere la vicinanza della nostra intera città”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Abbiamo infatti attivato una grande rete di solidarietà insieme ad alcune realtà del nostro territorio e ai singoli cittadini, che hanno contribuito alle iniziative di raccolta di giocattoli lanciate in coordinamento con noi da L’Isola Solidale e Zètema Progetto Cultura Srl, anche con Casina di Raffaello. Così tutti i nostri piccoli ospiti riceveranno un nuovo gioco, insieme ad alcuni pensierini realizzati artigianalmente dai bambini che hanno frequentato i laboratori creativi di Casina di Raffaello”.

“Un piccolo gesto, una grande rete, per far arrivare ai piccoli che passeranno il Natale nelle nostre case famiglia o nelle strutture dedicate a mamme con bambini un regalo e un gesto di vicinanza della nostra Comunità cittadina. Ringrazio l’assessore Veronica Mammì per aver promosso questa importante iniziativa che abbiamo deciso di presentare oggi, in occasione della Giornata internazionale della solidarietà umana, per lanciare un forte messaggio alla città e non solo.Ogni pacco dono che vedete porterà con sé la grande carica simbolica di una rete attiva e pronta a contribuire al bene comune, di cui Roma è orgogliosa”.