Un punto d'ascolto per i cittadini apre a Tarquinia - Terzo Binario News

Apre “Tarquinia2024”, il punto di ascolto dei consiglieri comunali Manuel Catini e Arianna Centini. Che spiegano.

Uno spazio attivo dove vogliamo coinvolgere tutte quelle persone che sentono il desiderio di pensare al prossimo futuro della Città, attivandosi in prima persona con impegno, idee e progetti.

“Tarquinia 2024” avrà un suo sportello aperto al pubblico in via Umberto I che verrà aperto nei prossimi giorni e vuole essere la voce di tutti i cittadini, soprattutto di quelli che molto spesso si sentono inascoltati e non coinvolti nelle scelte che riguardano la comunità.

Un percorso di insieme, plurale, con obiettivi condivisi dove esaltare la partecipazione e il protagonismo dei cittadini.

Abbiamo il desiderio di attivare un vero concorso di idee tra chi ha senso civico e voglia di fare, come percorso di trasparenza costante nell’individuazione delle priorità.

Questa, secondo noi, è la vera sfida dei prossimi anni.

Siamo consapevoli di quanto questo possa essere ambizioso ma è su questo fondamento che abbiamo trovato la forza di partire ed avventurarci in questo bellissimo percorso.

Un progetto quindi da scrivere insieme a voi e dove ognuno farà ed avrà la sua parte, dove l’orgoglio è quello di lavorare insieme per Tarquinia oltre le nostre singole appartenenze politiche che certamente non snaturiamo.

Una strada che affronteremo con la determinazione di sempre, da percorrere insieme al maggior numero possibile di persone che amano la Città e dove ciascuno potrà aggregarsi in qualsiasi momento.

Ci sono tanti cittadini che oggi intendono mettersi in gioco e che ci manifestano la volontà di mettere a valore della comunità il proprio impegno.

Come consiglieri comunali abbiamo il compito di essere al servizio di Tarquinia e il punto di ascolto sarà anche il luogo dove portare istanze, suggerimenti e allo stesso tempo essere puntualmente informati sulle attività e le iniziative che metteremo in campo da qui in avanti.

Lavorare uniti e insieme nella stessa direzione con la fierezza di provarci e con la consapevolezza che nessuna sfida davanti è impossibile.