Un po' d'amore per nonna Amalia, una vita sul cemento: adozione del cuore • Terzo Binario News

NONNA AMALIA, 14 ANNI, UNA VITA INTERA SUL CEMENTO.

Questa nonnina è entrata in canile da cucciola e vive da 14 anni dentro un box di solo cemento, senza uscire mai.

Non lasciamo che muoia qui dentro. Non ha più molto tempo.

Di un cane basterebbe guardare lo sguardo SENZA dover raccontare NULLA.

Ho letto la sua scheda…Nonna Amalia è entrata in canile che aveva 3 mesi.

E’ ancora lì, dopo 14 anni passati in canile. Quattordici anni passati senza mai uscire da un box di cemento.

Come si fa a vivere così? Come si può non morire?

Eppure Amalia è ancora qui, dopo 14 anni, con il muso imbiancato… Forse non vuole morire qui dentro. Forse aspetta ancora. Spera ancora.

Quando sono entrato nel suo box si è rannicchiata impaurita e ha tremato per tutto il tempo…Credo non abbia mai ricevuto una carezza.

Divideva il box con un maschio anziano di taglia grande…Non è mai uscita dal box, mai una volta in 14 anni.

I suoi occhi sono tristi, stanchi… occhi che non hanno mai visto nulla di bello.

Salviamola, non lasciamo che muoia qui dentro, solo un corpicino scuro rannicchiato sul cemento.

Nonna Amalia non ha mai profumato l’erba, non l’ha mai sentita sotto le zampe.

Non conosce un albero. Non è mai stata amata. Per questo vive ancora…aspetta di essere amata.

Portiamola su un prato, per la prima volta. La sua gioia riempirà il nostro cuore.

Allora saranno solo questi ultimi tempi di felicità che lei porterà con sè, quando andrà sul ponte.

Perchè un solo giorno di gioia può riscattare una vita intera.Siamo a Napoli ma arriva anche al centro e nord Italia se vuoi SALVARLA

scrivici subito una presentazione su whatsapp a GIOVANNI 339 283 14 22