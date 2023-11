"Un passo verso la transizione 2023": dieci progetti sul sostenibile premiati a Civitavecchia • Terzo Binario News

Il bando indetto da un pool di Fondazioni

L’Università degli Studi della Tuscia informa i presidi dell’iniziativa indetta con le Fondazioni della Consulta del Lazio, Cariciv (Cassa di Risparmio di Civitavecchia, Carivit (Cassa di Risparmio dì Viterbo), FNC (Fondazione Nazionale delle Comunicazioni e Fondazione Varrone (Cassa di Risparmio di Rieti) per promuovere la prima edizione del bando “Un passo verso la transizione 2023”.

L’iniziativa è rivolta agli studenti, riuniti in gruppo, iscritti alle scuole secondarie superiori con sede a Civitavecchia, Rieti e Viterbo, che dovranno realizzare un progetto a carattere sociale, scientifico, artistico e tecnologico sui temi dello sviluppo sostenibile, innovazione sociale, economia circolare e città sostenibili

Le studentesse e gli studenti saranno chiamati ad elaborare modelli che si rivolgano alla transizione ecologica per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, per generare valore per la società.

Le Fondazioni riconosceranno 10 premi per 10 progetti, il gruppo di lavoro dovrà essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 10, tra studentesse e studenti.

I lavori saranno valutati da apposita Commissione che riconoscerà un premio

in denaro pari a € 2 500 netti.