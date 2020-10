Un operatore turistico: "Serve inventarsi un marchio 'Fiumicino' per rilanciare il settore" - Terzo Binario News

“Sono un operatore del settore turistico che piu’ di tanti altri settori è stato messo in ginocchio dalla pandemia.Oggi mi sarei aspettato dal comune un incontro, uno sforza per rilanciare il turismo. Sarebbe il caso di sfruttare questo perdio di stallo per programmare il futuro , spero prossimo.

Dai consiglieri mi sarei aspettato una richiesta di uno studio e un piano strategico del Turismo. Perchè i tour operator non inseriscono Fiumicino nei loro pacchetti? Prima dell’emergenza covid il turista pernottava solamente a fiumicino.Perchè fiumiicno vive solamente del turismo mordi e fuggi?

Ad esempio i Tour operator non inseriscono nella loro offerta il Porto di Traiano perché le problematiche gestionali che affliggono questo sito sono troppo importanti. Una su tutte, il sito è aperto su prenotazione due volte al mese, come può pensare che sia pronto per essere inserito in un’offerta turistica? Le faccio un’altra ingenua domanda.

E se pure volessero venire a visitare il nostro patrimonio, dove parcheggerebbero i pullman? E se un turista singolo volesse visitare i siti archeologici dei porti di Claudio e Traiano presenti sul territorio, mi sa indicare quale è il mezzo pubblico che deve prendere e a che fermata scendere senza rischiare la vita sulla Portuense? Senza parlare poi della cartellonistica sbagliata e praticamente inesistente”. E voi ancora continuate a parlare di una nave che non ha nessuna attrattiva turistica, una nave che sono vent’anni che sta li.

Perchè allora non chiedere la gestione dei siti archeologici sul territorio?

Oggi la vera realtà è che il comune non ha un assessore al turismo, un riferimento e di conseguenza non riesce a mettere forze ed energie in questo settore che la pandemia sta distruggendo. Fino al 2018 il turismo per l’attuale maggioranza era solamente le varie notti bianche , non c’è stato mai nessun intervento per rilanciarlo. Il famoso info point che fine ha fatto?

Bisogna creare un marchio “Fiumicino” e dopo aver fatto uno studio strategico sul turismo per sapere dove bisogna investire.

Scusate per lo sfogo ma il Covid sta facendo perdere tanti posti di lavoro, tanti come me non sanno piu’ quale sarà il loro futuro in questo settore e ritengo inutile investire soldi pubblici per cose inutili”.