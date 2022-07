Un nuovo pregiato sax al Museo di Attilio Berni: è appartenuto a Paul Harvey • Terzo Binario News

Soddisfatto il Maestro Berni: “Si tratta di un sax alto Selmer Super Sax”

Un’altra prestigiosa new entry al Museo del Saxofono a Maccarese, la meravigliosa creatura ideata e diretta dal Maestro Attilio Berni, colui che viene riconosciuto universalmente come il più grande collezionista di Sax al mondo.

Si tratta del sax alto SELMER Super Sax matricola n.15856 (1932) appartenuto al grande saxofonista inglese Paul Harvey.

Si tratta di un saxofono placcato oro con elaborati motivi floreali incisi sulla campana. Questo modello, prodotto tra il 1931 e il 1933, da matricola 11.951 a matricola 18.700 circa, è stato soprannominato “Cigar Cutter” da Arnold Brilhart per via della somiglianza di una piastra scanalata, presente nel rivoluzionario meccanismo di ottava, con un tagliasigari.

Paul Harvey (1935 – 2016), è stato membro della Bournemouth Symphony Orchestra, della BBC Symphony Orchestra e della National Philharmonic Orchestra. Nel 1969, ha fondato il London Saxophone Quartet, nello stesso anno è divenuto professore di clarinetto e saxofono presso la Royal Military School of Music.

E’ stato autore di molti libri didattici tra i quali il famoso “Saxophone” nel quale cita appunto il suo strumento.

Anche compositore di numerosi brani da camera e per orchestra per saxofono e stato anche membro di giurie internazionali come il Concours International Adolphe Sax a Dinant (Belgio) e l’Internationaler Musikwettbewerb der ARD e il Bayerischer Rundfunk a Monaco di Baviera (Germania).