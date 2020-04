Un nuovo positivo a Oriolo: è un'operatrice di pronto soccorso - Terzo Binario News

“Nella giornata di oggi la ASL ha comunicato una nuova positività di una persona non residente attualmente domiciliata a Oriolo Romano.

La persona positiva è ora in quarantena con il suo nucleo famigliare, con l’augurio di una guarigione completa nel più breve tempo possibile.

Come di consueto, sono state predisposte con le autorità competenti le misure previste, ed è in corso l’attività di sorveglianza sanitaria.

Il nuovo caso è legato all’attività lavorativa della persona in questione, trattandosi di un’operatrice di un pronto soccorso di un ospedale romano.

Invitiamo la cittadinanza a continuare a rispettare le norme già previste dai Decreti e a mantenere i comportamenti adeguati di distanziamento sociale. Rimane sempre necessario il più possibile restare nella propria abitazione.

Cogliamo l’occasione per ringraziare la cittadinanza per il comportamento esemplare tenuto durante le giornate di Pasqua e Pasquetta.

Ne usciremo, restiamo fiduciosi e rigorosi!

Forza Oriolo”

Emanuele Rallo