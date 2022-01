"Un grazie a Mauro Mocci per quanto fa ad Allumiere" - Terzo Binario News

I cittadini in coro apprezzano il lavoro instancabile del medico nel comune collinare

Una “macchina da tamponi” a disposizione del paese. Per questo i cittadini di Allumiere, che hanno contattato Terzobinario, vogliono ringraziare il dottor Mauro Mocci.

Questi infatti, terminato il lavoro al drive-in di Civitavecchia, sale in collina e ricomincia con gli allumieraschi, fino a tarda sera nel suo studio medico.

File fuori tanto che sembra un bar, e invece gruppetti di persone in attesa di sapere se sono positive o no.

“Si è messo a disposizione, senza mandare via nessuno. Per questo merita il ringraziamento della comunità” hanno tenuto a far sapere i paesani.