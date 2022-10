"Un grande successo la XXXV Festa d'Autunno ad Allumiere" • Terzo Binario News

Il delegato comunale Duccio Galimberti, organizzatore della manifestazione, traccia un positivo bilancio finale e ringrazia i molti che hanno collaborato all’ottima riuscita

Ad Allumiere grandissimo successo della XXXV edizione della Festa d’autunno e dei giochi popolari. Ed è lo stesso consigliere comunale delegato alle tradizioni Duccio Galimberti e organizzatore della manifestazione che traccia un preciso bilancio dello scorso fine settimana.

“Grazie ad un perfetto gioco di squadra tra l’Amministrazione comunale di Allumiere guidata dal sindaco Luigi Landi, la Proloco del presidente Umberto Fracassa, l’Università agraria del presidente Daniele Cimaroli e i delegati Antonio Vela e Stefano De Paolis e le tante associazioni del paese con il sostegno di Arsial e Regione Lazio, la presenza di quelle consortili quali Biodistretto, Coldiretti, Slow food, Assoproduttori Monti della Tolfa, dei ragazzi dell’Istituto alberghiero Stendhal di Civitavecchia, diretto dalla prof. Vincenza La Rosa, supportati dalla docente Erika Lalli, che hanno messo a disposizione professionalità e disponibilità,

Vestito in un format nuovo e curato nei mini particolari grazie allo straordinario impegno del GGP Gruppo Giovanile Parrocchiale, Allumiere si è regalata un evento, che ha dimostrato di poter diventare uno degli appuntamento più attesi e partecipati in tutto il territorio.

Apprezzata l’offerta enogastronomica

Una due giorni alla riscoperta delle tradizioni popolari attraverso i giochi che hanno fatto divertire tantissimi bambini dalla corsa con il sacco, alle pile fino alla gara più tradizionale delle “carrettelle”, organizzati in modo impeccabile dall’Associazione Proloco, dall’Associazione S13 e dal GGP; tanti altri giochi invece hanno fatto tornare bambini i più grandi, dalla caccia al tesoro, al tiro alla fune fino al palo della cuccagna, mattatore dei giochi popolari per i grandi, direttamente dalla Radica grazie al giudice Giovanbattista Pierotti.

Partecipatissima la sfilata lungo le vie del paese dei butteri di Alumiere e Tolfa aperta dalle mucche maremmane, grazie al presidente Alfredo Stampigioni dell’associazione del cavallo Tolfetano di Allumiere che insieme ai suoi soci hanno curato anche l’angolo dedicato al padellone delle caldarroste.

Seguitissimi i due spettacoli di teatro “Un giorno dal dottore ” a cura della compagnia teatrale di Allumiere, piece divertente e brillante.

Come da tradizione grande successo della serata di paesia estemporanea a cura dell’associazione poetica di Allumiere curata da Giuseppe Stefanini e Stefania Cammilletti con i poeti provenienti dalla Toscana.

Visitatissima e apprezzatissima anche la mostra fotografica “Allumiere di una volta” a cura dell’Associazione Clik presieduta da Franco Pierini .

Altri spettacoli che hanno allietato i due giorni di festa sono stati quello del Mago lapone con le bolle magiche catturando l’attenzione di tantissimi bambini, i gruppi musicali Soreta e Kamorra , Tremenounquarto e Capo d’asina Malus.

Grandi e piccoli in piazza

Altro evento molto seguito è stato amore a sei zampe a cura dell’associazione “Istinto condiviso” evento dedicato ai cani e ai loro proprietari con ospite l’Ass. Emergenze pelose ODV.

Il tutto a cornice dei protagonisti della XXXV edizione della festa d’autunno ovvero i prodotti tipici locali, apprezzatissimi e richiestissimi da i tantissimi visitatori che, attraverso un percorso street food hanno avuto la possibilità di degustare e comprare le moltitudini di specialità, dal pane giallo di Allumiere, tema del convegno alla presenza di consiglieri regionali e di città metropolitana e nel quale sono stati premiati i panificatori di Allumiere per aver rappresentato la regione Lazio al salone del gusto di Torino, al miele, ai formaggi di latte d’asina , alla pasta del senatore cappelli, alla carne maremmana, all’olio, ai salumi, alle castagne, allo zafferano, agli ortaggi, alle marmellate, ai biscotti e alle tantissime varietà di vini.

A conclusione della manifestazione lo show cooking presentato da Alessandro Ansidoni segretario di Slow food con gli eccellenti chef della ristorazione di Allumiere Paolo Cppelletti del ristorante Orsola e Daniele Orieti delle Cantine del cardinale, che hanno catturato l’attenzione di decine di persone.

La corsa delle carrettelle

Da sottolineare anche il grande lavoro delle Associazioni di promozione turistica di Allumiere “l cammino dell’allume” con il presidente Lara Sgamma e Country food presidente Paolo Remondi, i quali insieme ad altru tour operator hanno organizzato escursioni guidate, attirando centinaia e centinaia di appassionati attraverso sentieri e scorci incantati del nostro territorio.

La XXXV edizione della Festa d’autunno non è stata solo all’insegna delle tradizioni del buon cibo musica giochi popolari , ma è stata palcoscenico di un evento importantissimo e molto sentito EMOZIONI IN ROSA che ha messo al centro il tema della prevenzione e cura delle malattiae oncologiche, la maratona partita da Tolfa è arrivata ad Allumiere dove ad accoglierli c’aerano l’associazione Adamo e gli Amici della Musica, con il flash mob in collaborazione con Dance World & New Dance Evolution Center. A seguire il convegno presso l’Auditorium con la partecipazione del Dott. Sabatino D’Archi, chirurgo senologo del policlinico Gemelli di Roma.

Il Comune di Tolfa da dove è partita la camminata Komen per Allumiere



Come sempre vanno i ringraziamenti ad Elena Riversi della Komen, da entrambe le comunità di Allumiere e Tolfa per l’impegno ed il lavoro prezioso che svolge da oltre un ventennio, a capo della sezione collinare della Komen col supporto di moltre socie, fra cui Angela Ceccarelli. Essenziale il sostegno della delegata Alessia Brancaleoni per l’ottima riuscita in questa occasione.

Per ultimo si ringrazia chi ha lavorato instancabilmente nei 2 giorni della festa per assicurare il perfetto funzionamento dal punto di vista logistico: il consigliere delegato Aldo Braccini, il delegato Domenico Fioretti, il presidente della proloco Umberto Fracassa e il volontario Simone Remondini

Concludiamo manifestando tantissima gioia e soddsfazoone per l’ottima riuscita , sottolineando che è questa Allumiere che vogliamo far conoscere a differenza di quella conosciuta negli ultimi tempi”.

“Ci vediamo a Natale!” l’invito conclusivo del consigliere Galimberti.