Un gattino malandato cerca un posto al caldo urgentemente • Terzo Binario News

Gattino tripode in canile cerca stallo urgente

Ai primi di gennaio era entrato in ASL in condizioni disperate ed era stato mandato alla asl di Teramo per cure: zampina posteriore amputata per il resto sembra triste e mogio, che pena vederlo raggomitolato sul metallo freddo… avrebbe biosgno di nua cuccia morbida e puffosa.

È tornato mercoledi 24/01 alla asl de L’Aquila e cerca stallo urgente per evitare di essere rimesso sul posto dove ovviamente non deve andare…