"Un complesso termale nell'ex colonia di Santa Severa" l'annuncio del sindaco Tidei - Terzo Binario News

Si parla di un investimento da 18 milioni di euro tra fondi del Pnrr e privati per valorizzare la struttura e l’area circostante

Dopo l’annuncio della costruzione dei 120 alloggi di edilizia convenzionata, entro il 2024 saranno avviati nuovi interventi anche sul territorio di Santa Severa.

Lo comunica il sindaco Pietro Tidei. che aggiunge: “Con un investimento di circa 18 milioni di euro, il comune, di concerto con la Regione che ne rimane la proprietaria, è intenzionato a valorizzare il complesso dell’ex Colonia, sia a livello paesaggistico che di edilizia infrastrutturale”.

“Un importante progetto di sviluppo turistico ricettivo nato da un accordo procedimentale con la Regione Lazio, che punta a tutelare non solo la spiaggia ma anche le aree di collegamento con il Castello. Siamo intenzionati a realizzare un grande albergo e centro termale, con annessa talassoterapia – ha detto il Sindaco Tidei – Un programma urbanistico complesso che coinvolgerà i fondi PNRR e partenariato privato. Già in trattativa con la Regione da ormai diverso tempo, ci auguriamo di ricevere entro aprile l’affidamento dell’ex Colonia, per mettere a bando l’importante progetto”.

“Numerosi sono gli investimenti sui quali il Comune sta lavorando – prosegue il primo cittadino -. Con circa 2 milioni di euro, si punterà a valorizzare anche l’area monumentale che dal Castello di Santa Severa si sposta all’Oasi di Macchiatonda, con la realizzazione di un grande habitat naturalistico ove sarà possibile contemplare l’archeologia, la storia e la conservazione”.

“Per non dimenticare poi, la Pista Ciclabile 2° stralcio. Con un investimento pubblico di circa 3 milioni di euro, dal porticciolo al Castello di Santa Severa sorgerà un percorso ecosostenibile, che intende recuperare e valorizzare le aree oggi in dissesto” la conclusione del sindaco.

La città sta rinascendo e con costanza e determinazione vedremo presto nuovi risultati, sempre più evidenti.