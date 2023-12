Un anno di successi per la Dj romana Valeria Lanza • Terzo Binario News

Quasi un anno fa ha iniziato un percorso molto importante facendo uscire la sua prima produzione musicale che ci ha accompagnato per tutto il 2023 regalandomi tante soddisfazioni , Valeria Lanza, giovane dj romana.

Ora sta per chiudere questo anno in bellezza SPACE me ne ha regalata un ultima..” Il 9 DICEMBRE è uscito un remix da dei grandi produttori italiani famosi in tutta Italia e vorrei ringraziare di cuore Piero Zeta,dj Hardman e soprattutto Mauro Lanza per avermi fatto questo ultimo regalo del 2023 che ci accompagnerà in tutto il 2024 e naturalmente ringraziare tutto lo staff di LANZAEVENTI – L.A.EVENT per aver sempre lavorato e creduto in me ” Grazie mille al maestro Gianni Parrini e naturalmente tutta l’ Humanity Liberation label — ha detto Valeria Lanza”