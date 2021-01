Un anno di Covid: il ricovero della coppia cinese allo Spallanzani, l'incubo dal 30 gennaio 2020 a oggi - Terzo Binario News

Il ricovero all’istituto di malattie infettive Lazzaro Spallanzani, la maschera dell’ossigeno. Una coppia di turisti, di 66 e 67 anni, intubati. È questa l’immagine consegnata alle cronache il 30 gennaio 2020. Un anno fa inizia l’incubo chiamato Covid-19.

I due provenivano da Wuhan, poi lo sbarco a Malpensa, il viaggio in Italia, la stanza dell’Hotel Palatino igienizzata e sigillata. Nel frattempo, paura e psicosi inizia a correre veloce nello Stivale. Nel frattempo a Civitavecchia, la Costa Smeralda ancorata alla banchina 12 del porto di Civitavecchia non fa scendere i passeggeri: a causa di altri due turisti cinesi (provenienti da Hong Kong) presenti la Costa Smeralda, ancorata alla banchina 12 del porto e su cui si trovano 6mila passeggeri. Del caso se ne occupa la Asl Roma 4 e la Sanità Marittima, con un’ambulanza arrivata sotto bordo per sincerarsi delle condizioni degli asiatici. La donna presenta febbre alta e difficoltà respiratorie, sintomi che hanno messo in allarme il personale sanitario di bordo. Con lei, in isolamento, il marito.

Intanto viene dichiarato in Italia lo stato di emergenza, i voli da e per la Cina sono bloccati. Ad aprile la coppia cinese, ricoverata allo Spallanzani e poi trasferita al San Filippo Neri, guarisce. Nel mezzo scorrono le immagini delle bare di Bergamo, il focolaio di Codogno, i negazionisti e i no vax.

Un anno è trascorso e siamo ancora qui, tra ritardi dei vaccini, Dpcm a raffica e la speranza di tornare a una vita normale. “Ce la faremo” dicevano. E forse è questa la speranza a cui aggrapparsi.