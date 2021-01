Un anno di Covid: i commenti della politica - Terzo Binario News

“È trascorso un anno da quando il Covid-19 è purtroppo entrato nelle vostre vite, sconvolgendole. Un anno da quando una coppia di Wuhan fu ricoverata allo Spallanzani: marito e moglie, fortunatamente poi guariti grazie alle cure dei nostri medici. Ecco, da quel momento in poi, tutto è cambiato”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“Nel giro di mesi, ci siamo ritrovati di fronte a un’emergenza mondiale, che è stata difficile da capire subito. Poi, grazie alla scienza e alla ricerca, abbiamo acquisito consapevolezza. Insieme alla consapevolezza, però, è maturata, grazie all’impegno dei medici ma anche degli stessi cittadini, la forza per andare avanti. Andrà tutto bene, abbiamo scritto e letto sugli striscioni appesi ai balconi. E ce l’abbiamo messa tutta: ci siamo stretti l’un l’altro, ci siamo dati una mano per ripartire insieme. Ho confidato nella generosità dei romani: non ci hanno delusi. Con l’emergenza, sono venute fuori la creatività, la forza e la solidarietà dei cittadini. Le aziende locali si sono riconvertite per produrre e distribuire mascherine gratis. Forni e pizzerie hanno regalato il pane, ristoranti e negozi hanno donato cibo e pasti caldi ad associazioni e parrocchie, consegnati casa per casa dagli angeli della Protezione Civile e dai volontari”.

“A loro, e a chi conta su di loro, abbiamo dedicato “Le belle abitudini”, una sezione speciale all’interno di “Roma aiuta Roma”, appositamente pubblicata sul portale istituzionale: chi ha bisogno di noi, ci può raggiungere con un click. Abbiamo dato il via allo smart working: una scelta dettata dalla sicurezza, che si è rivelata anche una grande opportunità per lavorare da remoto e gestire servizi su rete protetta.I mezzi di trasporto pubblico e le pensiline dei bus sono stati regolarmente sanificati. È stato inoltre potenziato il numero dei mezzi in circolazione per la copertura dell’intera rete cittadina e sono state messe a disposizione più corse al giorno sulle linee maggiormente frequentate”. Ci siamo impegnati ancora di più a combattere la criminalità, che ora più che mai diventa una trappola per chi perde il lavoro: abbiamo varato un fondo rotativo di 3 milioni, un prestito a tasso zero per chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza. Non ci dimentichiamo che i Casamonica sono nati con l’usura, si sono mossi dietro le quinte e al buio. Per dissipare quel buio, siamo andati a illuminare quei quartieri che hanno considerato il loro feudo e che noi stiamo restituendo ai cittadini.Questi che stiamo vivendo sono momenti difficili che richiedono tanti sacrifici, da parte di ognuno di noi. Sono sicura di poter sempre contare sul vostro aiuto e sul vostro senso di responsabilità. L’ho già detto in passato, ma voglio ripeterlo di nuovo: insieme ce la faremo”.

Le parole di Nicola Zingaretti

“Il 29 gennaio di un anno fa una telefonata al 118 da un albergo romano segnava l’ingresso del Covid in Italia. Due cittadini cinesi furono poi individuati e trovati positivi.Da quel momento, un anno fa, è cambiato tutto. Con una velocità e una profondità che nessuno poteva immaginare, lasciando segni profondi su tutti noi.Sono scomparsi genitori, parenti, amici. Un pezzo di memoria del Paese – in particolare quella dei nostri anziani – se n’è andato via.Il Covid in pochi mesi ci ha fatto piombare nel tempo degli anni rubati. Gli anni rubati innanzitutto alle donne e agli uomini che hanno perso la vita con il virus. Gli anni rubati alle persone più anziane, costrette a vivere la loro età e i loro affetti con un sentimento di vulnerabilità, paura, spesso solitudine”. Queste le parole di Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio.

“Gli anni rubati alle donne, che hanno subito più di tutti le conseguenze della crisi, nel lavoro e purtroppo anche nelle orribili dinamiche di sopruso e violenza che si consumano dentro le mura domestiche. Gli anni rubati alle bambine ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi, segnati dall’isolamento e ora intimoriti per come andranno avanti le loro vite. Gli anni rubati a tutti noi, padri, madri, figli, nella preoccupazione per la nostra salute, per i nostri cari e, soprattutto, per il mondo che sarà dopo il virus. Dico “rubati”, ma in realtà anche in questo tempo tutti stiamo imparando qualcosa: quanto siamo vulnerabili e allo stesso tempo forti, se capiamo che ci si salva insieme.Non stiamo dunque solo perdendo tempo. Stiamo, soprattutto i giovani in modo eroico, attraversando una prova della vita.Ora è vitale non cedere”.

“C’è la speranza del vaccino, su cui dobbiamo concentrare ogni nostro sforzo, e in particolare la speranza per lo sviluppo del vaccino italiano, che come presidente di Regione ho scelto di finanziare e che potrà aiutarci a garantire a tutti gli italiani una protezione dal virus. E c’è soprattutto la necessità di lavorare tutti dalla stessa parte per superare le immani difficoltà generate dalla pandemia. Per questo è fondamentale non perdere tempo, non distrarsi, andare al cuore dei problemi delle persone. Essere concreti, veloci, attivi. Per sconfiggere il virus e per ricostruire.Non sarebbe la prima volta che ci rialziamo con la forza dell’unità. Lo abbiamo fatto negli ultimi 100 anni superando due guerre mondiali, o sbarrando la strada al rischio di un attacco alle istituzioni democratiche.Lo faremo ancora. Stando vicini alle persone che rischiano il lavoro, a chi produce, a chi studia. Intervenendo sulla sanità affinché le cure siano garantite a tutti. Ma soprattutto interpretando insieme il tempo che verrà e collaborando con lealtà e responsabilità: per dare una speranza alle generazioni più giovani e future, e per trasformare gli anni rubati in anni di riscatto e rinnovamento del Paese”.