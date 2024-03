Un aiuto urgente per Clarissa, pelle e ossa • Terzo Binario News

Questa creatura pelle e ossa è stata trovata vagante, sola e disperata in provincia di Palermo… Che pena, ci ha trafitto il cuore .. Ancora con il suo collarino stretto al collo, come vedete in foto.

La nostra disperazione……….non poterla aiutare, non poterla salvare, perché non abbiamo un euro. Il nostro cuore è straziato, dilaniato, perché non abbiamo la possibilità di aiutarla concretamente.. Tutti i giorni è un agonia per noi, noi che vediamo tutto questo. Siamo distrutti.. Ecco perché chiediamo il vostro aiuto, perché noi non abbiamo piu’ neanche gli occhi per piangere.

*QUESTO E’ UN APPELLO DISPERATO* un appello di AIUTO!

*DATECI UNA MANO VI PREGO PER SALVARE QUESTA INNOCENTE CREATURA*

Basterebbe formare un gruppetto di mamme, un aiuto concreto.. (anche con poco)

E’ una cagnolina giovane, di una dolcezza disarmante..*Chiede aiuto disperata* e noi piu’ disperate di lei.. *AIUTATECI VI PREGO*

Aiutateci a metterla in sicurezza, a dargli cibo buono per rimetterla in forma, e per poterla portare dal veterinario.. *CLARISSA HA BISOGNO DI TUTTI NOI*

Scriveteci per favore.. Per formare un gruppo mamme, e a chi vorra’ e potra’ aiutare anche solo una volta, noi vi saremmo grate.. Al momento non sappiamo nulla di lei.. Sappiamo solo che è piccola, giovane, sottopeso, uno scheletrino, ed e’ terribilmente AMOROSA. Una segugetta adorabile.

CONTATTATECI, VI DAREMO L’INDIRIZZO DOVE EVENTUALMENTE MANDARE CIBO BUONO.

VI DAREMO I NOSTRI DATI BANCARI IN PRIVATO , E SE RIUSCIAMO A FORMARE UN GRUPPETTO DI MAMME , ABBIAMO LA POSSIBILITA’ DI TOGLIERLA SUBITO DALLA STRADA.

*GRAZIE DAL PROFONDO DEL CUORE*

Sono certa che Clarissa sarà riconoscente a vita..*SALVIAMOLA*!!!!!

Anna Segreto 320 8406998 annabaumiao@gmail.com

CINZIA MANZONI 333 2 999 555 cinzia@cinziacarisma.it