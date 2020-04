Un 73enne guarisce dal Covid a Manziana - Terzo Binario News

“Sale a 23 il numero dei nostri Concittadini guariti dal Covid-19 – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – La ASL ROMA 4 infatti mi ha appena comunicato che sono arrivati i risultati dei tamponi, con esito negativo, per un uomo di 74 anni, uscito quindi ufficialmente da questo incubo. Riepilogando al momento le persone positive sono 6 mentre quelle in quarantena e sorveglianza domiciliare sono 24. A questi ultimi continuiamo a dimostrare la nostra vicinanza e il nostro affetto, augurando loro una pronta e piena guarigione.

Per quanto riguarda invece l’emanazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 aprile, ci siamo messi immediatamente a lavoro per cercare di calare sulla nostra realtà locale le misure in esso contenute, tenendo conto del principio fondamentale di tutela della salute pubblica.

Tra poco anticiperemo alcune novità, in attesa della predisposizione degli atti formali. Sono sicuro che comprenderete la serietà e l’attenzione con cui vada affrontato

questo delicato passaggio alla cosiddetta fase 2: sbagliare ora ci farebbe tornare indietro di mesi e, onestamente, non sono stati giorni e settimane felici da volere quindi replicare.

Avete dimostrato di sapere stringere i denti rinunciando a libertà che fino allo scorso febbraio sembravano intoccabili, oggi è arrivato il momento di riappropriarcene ma facendolo un poco alla volta: se riusciremo ad affrontare con la giusta calma, serietà e responsabilità queste prossime settimane, eviteremo altri gravi problemi.

Ho fiducia nelle nostre capacità di Comunità responsabile ma so anche, qualora questa fiducia dovesse essere tradita, che avrei l’obbligo di intervenire con tempestività e durezza. Lo ripeto da giorni… aiutiamoci a vicenda e tutti insieme ne usciremo fuori a testa alta.

Forza Manziana!”

Riepilogando, dall’inizio dell’emergenza, i casi di Coronavirus a Manziana sono stati 30: 6 ancora oggi positivi, 23 persone guarite e 1 persona purtroppo deceduta.