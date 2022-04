Un 5 al SuperEnalotto da oltre 25mila euro beccato all'Alessandrino - Terzo Binario News

Al 10eLotto centrato nella Capitale un 9 Doppio Oro da 100mila euro

Il Lazio ancora protagonista con il SuperEnalotto: nel concorso del 16 aprile, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 25.627,17 euro ciascuno.

La giocata vincente è stata centrata nel caffè di via Vittorio Emanuele 163 ad Anagni, in provincia di Frosinone, mentre la seconda è stata convalidata presso il tabacchi di via Pietro Romano 38 a Roma.

Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 189,8 milioni di euro che saranno in palio nel prossimo concorso.

Inoltre il concorso di sabato 16 aprile del 10eLotto premia il Lazio: la vincita più alta della giornata, come riporta Agipronews, arriva da Roma dove è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.