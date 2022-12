Un 5 al SuperEnalotto centrato al Quadraro: vinti 32mila euro • Terzo Binario News

Il Lazio si conferma protagonista al SuperEnalotto: nel concorso del 29 dicembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati tre “5” del valore di 32.226,60 euro ciascuno.

Le giocate vincenti sono state convalidate a Roma, presso il Bar Monteforte Cafe di via Scribonio Curione 2, a Ripi, in provincia di Frosinone, presso il Bar Truini di via Meringo Alto, e a Sabaudia, in provincia di Latina, presso tabacchi Zerbetto, in via Migliara 47-58.

Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 339 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso.