Un 5 al SuperEnalotto centrato a Cesano, altri due a Colle del Sole e Tiburtina - Terzo Binario News

Tris di vincite per il Lazio grazie al SuperEnalotto. Nel concorso del 23 ottobre, come riporta Agipronews, sono arrivati tre “5” del valore di 5.843,73 euro ciascuno.

La prima giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Don Primo Mazzolari 181 a Roma mentre la seconda, invece, è stata convalidata nella tabaccheria di via Tiburtina 1383, sempre nella Capitale.

L’ultima, infine, è arrivata nel bar di via della Stazione di Cesano 336 a Cesano, in provincia di Roma. Il Jackpot, intanto, continua a crescere toccando quota 151,8 milioni che saranno in palio nel prossimo concorso.

L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre nel Lazio manca dal 2012 quando furono realizzati due “6”, entrambi a Roma, uno da 25,8 milioni a maggio e un altro da 18,8 milioni ad agosto.