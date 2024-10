Un 32enne indiano aggredisce un pizzardone, arrestato da Roma Capitale al Casilino • Terzo Binario News

Un uomo ha rincorso ed aggredito verbalmente una agente della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre la stessa stava smontando dal servizio presso la sede del V Gruppo Casilino, per poi opporsi all’arresto e proseguire con comportamenti violenti nei confronti di altri agenti, prontamente intervenuti in aiuto della collega.

Il responsabile, di nazionalità indiana e 32 anni di età, era già stato denunciato dal personale del V Gruppo solo 24 ore prima, quando si era reso protagonista di insulti e manifestazioni aggressive nei confronti dei caschi bianchi, danneggiando, inoltre, alcuni veicoli di servizio della Polizia Locale nei pressi del comando di zona, tra viale Palmiro Togliatti e Via Prenestina.

In seguito all’arresto, avvenuto ieri, l’uomo dovrà rispondere di danneggiamento al patrimonio, oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, oltreché per il reato di lesioni personali nei confronti degli agenti che lo hanno bloccato, costretti a ricorrere alle cure mediche del caso in ospedale.