Ulivo a Cerveteri per la maestra Aurora Stragapede - Terzo Binario News

“La Maestra Aurora Stragapede oggi avrebbe compiuto 100anni.

Venerdì 18 giugno alle ore 18:00 presso il giardino antistante la Biblioteca comunale la ricorderemo grazie a un evento voluto da sua figlia Iole (insieme ai “vecchi alunni”, tra cui il Presidente del Consiglio comunale Carmelo Travaglia).

Verrà messo a dimora un albero di ulivo e ci si confronterà su come sia cambiato il mondo della scuola in questi anni.

Ad impreziosire il pomeriggio, la musica di Michael Supnick, trombonista e trombettista internazionale.

Ingressi contingentati. Per info e prenotazioni chiamare il numero 069943285. Obbligatorio indossare la mascherina protettiva.

Alessio Pascucci

PS parlando di scuola consentitemi di salutare con affetto quattro colonne del Giovanni Cena appena andate in pensione: le maestre Annamaria Aquila, Annalucia Copponi, Catia Marini e Fiammetta di Giovanpaolo. Eccellenze della nostra città. Grazie per quello che avete donato in tutti questi anni.