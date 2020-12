Ugo Angeloni nuovo comandante della Polizia locale - Terzo Binario News

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha indicato Ugo Angeloni come nuovo comandante della Polizia Locale di Roma Capitale. Lo ha riferito il Campidoglio con una nota.

“Sono onorato del fatto che la sindaca Raggi mi abbia scelto per dirigere il corpo di Polizia Locale della Capitale d’Italia. Da romano sono particolarmente orgoglioso di poter essere al servizio della mia città. Metterò a disposizione tutto il mio impegno e la mia esperienza per svolgere al meglio i compiti importanti che mi aspettano. So di poter contare su un corpo composto da tantissimi validi agenti, che lavorano con professionalità al servizio dei cittadini”. È quanto detto da Ugo Angeloni.

Ugo Angeloni, classe 1964, è un dirigente superiore della Polizia di Stato. Da marzo 2019 ha svolto compiti di staff del Questore di Roma collaborando nello sviluppo iniziative di rivisitazione organizzativa in materia di prevenzione e controllo del territorio. Dal 2016 Vicario del Questore di Massa Carrara, è stato anche Direttore della I divisione del Servizio Controllo del Territorio – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato.

“Voglio fare i miei auguri di buon lavoro a Ugo Angeloni per il ruolo importante e delicato che andrà a svolgere al servizio della nostra città. Sono certa porterà avanti il suo incarico con determinazione e professionalità grazie alla sua esperienza. Collaboreremo per rilanciare insieme il Corpo”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi.

“Un cordiale augurio di buon lavoro al nuovo comandante della Polizia locale della nostra Capitale, Ugo Angeloni, uomo di grande esperienza e con il quale saremo lieti di collaborare per la tutela del nostro territorio e per il raggiungimento di una migliore qualità della vita dei nostri cittadini”. E’ quanto affermato dal presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito.

