Ugl Trasporto Aereo: "Ancora niente cig per i lavoratori del gruppo Aviapartner" - Terzo Binario News

Ancora forti ritardi nei pagamenti della cassa integrazione da parte dell’Inps. I lavoratori del trasporto aereo delle società Avipartner Handling S.p.a, Alha Airport Fco S.p.a e Gate Gourmet, sono sul piede di guerra.

“Esprimiamo tutto il nostro disappunto per la situazione non più accettabile nè sostenibile relativa alla mancata erogazione dei pagamenti della CIGD per i lavoratori delle società Aviapartner Handling S.p.a., ALHA Airport FCO S.p.a. e Gate Gourmet dello scalo di Fiumicino “ –quanto dichiarano i Dipartimenti Nazionali Demetrio Egidi e Enrico De Martino unitamente al Segretario Regionale del Lazio Emanuele Brosco della UGL Trasporto Aereo.

“L’INPS deve provvedere, nel più breve tempo possibile – proseguono i sindacalisti – ad approvare e disporre i pagamenti relativi alla CIGD per i lavoratori delle società coinvolte da questa spiacevole “distrazione”.

Non crediamo sia il caso di costringere i lavoratori a campeggiare per giorni davanti alle sedi INPS responsabili di questo scempio.

Le famiglie sono allo stremo, in difficoltà con i pagamenti delle utenze e dei mutui contratti per l’acquisto della loro unica abitazione, bene acquistato con i sacrifici di una vita ed unica garanzia per non finire in mezzo ad una strada – proseguono.

Non stiamo parlando di beni superflui o di rinunce allo svago, è in gioco la sopravvivenza di un migliaio di famiglie le quali, pur di non rimanere senza alcun sostegno, sono disposte a tutto.

Come UGL Trasporto Aereo, non abbiamo alcuna intenzione di assistere inermi ed imbelli ad una situazione che tocca la pelle dei lavoratori e delle loro famiglie, ancor più della paura del virus.

La nostra Organizzazione Sindacale – concludono i Segretari – farà quanto è nelle proprie possibilità, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione affinché i pagamenti attesi vengano sbloccati ed erogati immediatamente”.