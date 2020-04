Ugl Civitavecchia sulle mascherine in farmacia: "Grazie ai dipendenti Csp" - Terzo Binario News

La segreteria UGL in merito alle ultime uscite sul tema vendita

mascherine farmacie comunali dei giorni scorsi, ritiene doveroso a

difesa dei lavoratori di settore intervenire.

I farmacisti ed i lavoratori della società partecipata Civitavecchia

servizi pubblici, a nostro avviso dovrebbero essere apprezzati e non

demonizzati per l’iniziativa che in maniera diligente hanno intrapreso.

Giudichiamo quanto avvenuto polemiche inutili e sterili quanto

controproducenti, sopratutto perché infondate.

in questo particolare momento, questi lavoratori si sono adoperati e

fatti trovare per fornire un servizio e un prodotto indispensabile in

questo particolare momento. appunto quello di fornire dispositivi di

protezione a tutta quella collettività cittadina rimasta fuori o peggio

in balia di forti speculazioni economiche.



Per questo l’UGL intende ringraziare quindi i farmacisti e tutti gli

operatori dei servizi pubblici. sopratutto a quanto uscito oggi sul sole

24 ore in merito al taglio dei costi delle mascherine. Azione questa

nettamente anticipata dal personale delle nostre farmacie comunali.

Siamo certi che il Comune, impegnato nel miglioramento dei servizi e

delle condizioni di lavoro degli operatori, saprà apprezzare tale

iniziativa”.

LA SEGRETERIA

UGL Civitavecchia

Sede UTL di Roma