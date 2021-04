Ugl Civitavecchia solidale con i lavoratori Gtc - Terzo Binario News

“L’UGL Mare e Porti dell’Autorità di Sistema Porto di Civitavecchia,

vuole esprimere la solidarietà ai lavoratori della GTC. Rinnoviamo la

nostra piena disponibilità alle organizzazioni sindacali che da tempo

sono impegnate in questa difficile vertenza.

Siamo fortemente convinti

che in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, in

particolar modo nel porto di Civitavecchia, l’unità e la compattezza sia

la formula migliore per difendere i diritti di tutti i lavoratori del

porto.

Abbiamo voluto portare un saluto simbolico durante il presidio che da

due giorni è riunito sotto l’Autorità Portuale, proprio per lanciare il

messaggio che questi lavoratori al di là dell’appartenenza sindacale non

sono soli.

Il sistema lavoro /Porto ora più che mai deve alzare la testa

con compattezza e determinazione spalla spalla per rivendicare il

diritto al lavoro ma soprattutto il diritto per uno sviluppo degno del

prestigio che merita il Porto della Capitale d’Italia. Un fronte unito

contro chi in questi anni ha voluto precludere ogni forma di sviluppo

ogni decisione.

È tempo di dire Basta. Civitavecchia ha le necessarie

competenze sia di impresa che di intelletto per rilanciare l’intero

scalo marittimo”.

UGL Civitavecchia

Segretaria Confederale

Fabiana Attig