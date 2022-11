Ufficialmente affidata la gestione del primo Centro Antiviolenza contro le Donne: sorgerà a Cerveteri • Terzo Binario News

“Non c’era giornata più significativa per ricevere questa notizia: è stato infatti ufficialmente affidato il servizio per la gestione del primo Centro Antiviolenza contro le Donne del territorio che sorgerà proprio a Cerveteri.

Un servizio che sarà fruibile non solo dalle Donne residenti a Cerveteri ma di tutto il litorale. Un progetto questo che parte da lontano, sul quale Alessio Pascucci, nostro fondatore e oggi coordinatore del gruppo, durante il suo mandato da Sindaco di Cerveteri aveva ampiamente lavorato fino ad ottenere dalla Regione Lazio il finanziamento necessario alla sua realizzazione”.

A dichiararlo in una nota sono i Consiglieri comunali e i componenti del Direttivo di Governo Civico per Cerveteri.

“Ancora oggi nel 2022 siamo costretti a leggere drammatici episodi di cronaca nera: donne, madri, figlie, uccise dalla furia assassina dell’uomo, di chi avrebbe dovuto amarle e proteggerle e invece si è trasformato nel loro aguzzino – prosegue la nota – crediamo che sia fondamentale per una istituzione dare risposte concrete, garantendo servizi che possano prevenire ma soprattutto tutelare le Donne in difficoltà, in situazioni di pericolo. Questo, è uno di quei servizi necessari e che oggi sta diventando realtà. Siamo pertanto orgogliosi e soddisfatti che questo progetto, avviato e fortemente voluto da Alessio Pascucci, si stia concretizzando con la Giunta guidata da Elena Gubetti, primo Sindaco di Cerveteri Donna e espressione di Governo Civico”.