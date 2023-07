Ufficiale, Lillo Puccica allenatore della Academy Ladispoli • Terzo Binario News

L’ex tecnico della Favl Cimini subentra a Massimo Castagnari

Mister con esperienza che la società ha individuato come primo tassello sui cui costruire la squadra per il prossimo anno.

Mister Puccica in passato si è seduto su panchine importanti come Viterbese, Fermana, Lumezzane e Castiadas e dopo la parentesi in Lussemburgo è tornato in Italia dove la scorsa stagione ha allenato la Favl Cimini.

Pronto ad una nuova sfida a tinte rossoblu”.

Così sui social la Academy Ladispoli