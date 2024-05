Ufficiale, Fracassa allenatore del Santa Marinella • Terzo Binario News

“Felice di allenare i rossoblù” dice l’allenatore

“La notizia circolava ormai da giorni, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: il nuovo allenatore della Prima squadra sarà Daniele Fracassa.

Il tecnico nella scorsa stagione ha allenato il Nettuno in Eccellenza e ancor prima il Cerveteri, Tolfa e Csl Civitavecchia.

In questa sua avventura avrà come allenatore in seconda il riconfermato Nello Savino. Queste le sue prime dichiarazioni da tecnico rossoblù.

“Sono molto contento di allenare il Santa Marinella, ho trovato una dirigenza entusiasta che vuole disputare un campionato importante. Mi hanno spiegato cosa significa vestire la casacca rossoblù ed io mi impegnerò a fondo perché dirigenti e tifosi possano divertirsi”.

asd Santa Marinella Calcio