Ucraina, Zelensky: "Bene nuove sanzioni alla Russia, ma non basta" - Terzo Binario News

E aggiunge: “Dobbiamo fare il possibile per far ripartire le aziende locali”. Coprifuoco di una settimana a Gostomel, non lontano da Kiev

Il nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia decise dall’Occidente “sembra efficace, ma non è abbastanza”.

Ne è convinto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che nel suo consueto videomessaggio diffuso via social media ha insistito sul fatto che la misura non è proporzionate alle atrocità commesse a Bucha e che proseguono a Mariupol e Kharkiv.

Zelensky ha quindi insistito sulla necessità di escludere completamente le banche russe dal sistema bancario internazionale. E ha aggiunto: “Continueremo ad insistere per un embargo sull’esportazione del petrolio russo”.

Dobbiamo fare tutto il possibile per ripristinare il lavoro delle aziende locali, le attività commerciali e ristabilire le piccole e medie imprese sul nostro territorio là dove è sicuro e possibile lavorare”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo consueto messaggio serale pubblicato sui social network, lo cita la Cnn

Coprifuoco di una settimana indetto a Gostomel, non lontano da Kiev.

Lo riferisce in un tweet la parlamentare ucraina Lesia Vasylenko. Il coprifuoco parte alle 6 del mattino di oggi ora locale e continuerà fino alle 6 del 14 aprile. Una “misura necessaria” per sminare la città e consentire ai civili di rientrarvi in sicurezza, afferma la parlamentare nel testo citato da Sky News.

La città è sotto l’occupazione delle forze russe da 35 giorni.

“Quelli che oggi dicono che l’Ucraina dovrebbe arrendersi sono gli stessi che pensano che i fatti e le immagini di Bucha sono false.Ma non sono fake news o effetti speciali, le persone sono morte davvero”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Porta a Porta su Rai 1.

(ANSA).