Ucraina, Tolfa accoglie la prima famiglia arrivata dopo sei giorni di viaggio - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Una mamma, i suoi due bambini e una ragazza adolescente: sono i primi ucraini ad arrivare a Tolfa.

Da venerdì notte hanno finalmente potuto dormire in un letto e lavarsi in un bagno, quelli della casa famiglia dove il Comune di Tolfa li ha sistemati temporaneamente.

L’assessore ai Servizi sociali Alessandro Tagliani, con il pulmino della Cri di Tolfa-Allumiere e il suo autista Vincenzo, è andato a prenderli a Viterbo, nella zona industriale, dove ha fatto tappa il bus su cui avevano viaggiato per sei giorni, partendo da una cittadina vicino Chernobyl.

La famiglia è arrivata a Tolfa grazie a una loro parente che vive qui e che ha permesso loro di poter pagare per il loro lungo estenuante viaggio.

“Si è trattato di un trasferimento organizzato in maniera autonoma – spiega Tagliani – dalla signora ucraina, dal nostro Comune, con il prezioso supporto della Croce Rossa per il mezzo, della Protezione Civile e dell’Adamo che hanno provveduto a cibo, abiti, coperte e lenzuola. E alla disponibilità di Fiorella Annibali che ha allestito la casa famiglia. Non è però una cosa che si potrà ripetere con tutti gli altri che arriveranno se non avremo come Comune precise informazioni, direttive e soprattutto finché non sapremo su quali risorse economiche poter contare”.

“Al momento né dalla Regione né dalla Prefettura abbiano avuto indicazioni certe – prosegue l’assessore -. Sembrerebbe che dovrebbero arrivare lunedì. Lo spero. Intanto noi, come tolfetani, facciamo il possibile. Cominciando col reperire alloggi: uno è stato trovato: il Centro anziani sta occupandosi di renderlo confortevole”.