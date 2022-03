Ucraina, sindaco e assessore in visita all'hub rifugiati di Civitavecchia - Terzo Binario News

Il Sindaco Ernesto Tedesco, accompagnato dall’Assessore Cinzia Napoli, si è recato questa mattina al Sunbay Park Hotel a portare il saluto della città ai rifugiati provenienti dall’Ucraina attraverso la Protezione civile di Roma.

Questa la dichiarazione del primo cittadino: “Ho avuto un colloquio con i responsabili della struttura, che mi hanno aggiornato sulla situazione, che è serena, nei limiti di come può esserlo per chi scappa da una guerra. Ho poi incontrato gli ospiti, principalmente donne e bambini, sincerandomi di eventuali necessità di cui possa farsi carico il Comune. Successivamente ho avuto un colloquio telefonico con dirigenti Asl, i quali mi hanno confermato che l’azienda si è già attivata per alcuni servizi sanitari che dovranno essere erogati durante il loro periodo a Civitavecchia. Monitoreremo da vicino la situazione”.

Aggiunge l’Assessore Napoli: “La direzione dell’hotel ha aderito ai bandi della Prefettura e quindi stipulato una convenzione con la Protezione civile, in base alla quale ha offerto fino a 70 posti in pensione completa. Il soggiorno dovrebbe protrarsi per poche settimane: come Comune restiamo inoltre in attesa delle indicazioni per l’arrivo di ulteriori profughi che arriveranno dalla Prefettura”.

A cura dell’associazione La Casa di Cristina, alcune volontarie hanno donato giochi ai più piccoili tra gli ospiti, ricevendo il ringraziamento sia del Sindaco che dell’Assessore.