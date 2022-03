Ucraina, Montino: "Grazie ai tanti che hanno contribuito alla raccolta" - Terzo Binario News

Martedì da Fiumicino parte il tir carico di materiali per la Polonia, a bordo volontari e un’infermiera

“Ringrazio tutte le cittadine e i cittadini che hanno risposto al nostro appello per la raccolta di beni di prima necessità, coperte, medicine e prodotti per l’infanzia da portare al confine tra la Polonia e l’Ucraina per sostenere le migliaia di profughi che in queste ore stanno scappando dalla guerra che ha colpito l’Ucraina stessa”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Uno slancio di solidarietà che testimonia il grande cuore della nostra comunità cittadina – prosegue -. Voglio ringraziare anche le associazioni e le realtà del territorio che, in modi diversi, hanno portato il loro contributo: l’Associazione i Due Liocorni, il Centro anziani le Pleiadi, l’associazione We love Simone, il Comando polizia locale Comune di Fiumicino e la Fondazione Foedus”.

“Ricordo che fino alle 18 di oggi e ancora domani, domenica 13 marzo, dalle 9 alle 18 è possibile portare quello che si può al centro di raccolta di piazzale Mediterraneo, dove le instancabili volontarie e i volontari della Misericordia stanno organizzando tutte le donazioni. Servono, al momento, soprattutto medicine e prodotti per l’infanzia”.

“Martedì 15 il tir partirà alla volta della Polonia – conclude il sindaco -, portando con sé anche volontari, mediatori culturali e un’infermiera”.