Ucraina, consegnati i materiali raccolti dalla Proloco di Maccarese e Fregene - Terzo Binario News

Si è conclusa la prima settimana di raccolta dei beni di prima necessità a sostegno del popolo ucraino.

Sono state tantissime le adesioni, tantissima la partecipazione della popolazione nonché delle farmacie e dei supermercati del territorio.

La Proloco di Fregene e Maccarese ha consegnato il primo carico ai volontari della Basilica Santa Sofia di Roma.

Vista la grande solidarietà dimostrata dal nostro territorio la nostra Pro Loco ha deciso di proseguire la raccolta fino a lunedì 14 marzo.

Vi ricordiamo alcuni beni necessari (scatolame, prodotti per igiene personale, farmaci, pannolini, assorbenti, mascherine, saponi secchi, cibo per bambini, pane e panini lunga scadenza) e vi invitiamo a non portare al momento indumenti usati e/o coperte, vi avvertiremo noi quando saranno nuovamente necessari.

Come richieste nuove abbiamo: biancheria termica, tappetini per campeggio, sacchi a pelo, torce con le batterie, lenzuoli.

I giorni di raccolta presso l’info point in Viale della Pineta 110 a Fregene sono: lun. merc. e ven. dalle 17:00 alle 19:00 e sab. dalle 9:30 alle 11:30.

Giovanni Bandiera

Presidente Pro Loco Fregene e Maccarese …