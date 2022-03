Ucraina, Cna partecipa alla raccolta fondi - Terzo Binario News

La CNA di Viterbo e Civitavecchia partecipa alla raccolta fondi a sostegno della popolazione ucraina attivata oggi da CNA nazionale insieme con le altre Confederazioni artigiane – Confartigianato e Casartigiani – e con CGIL, CISL e UIL.

È stato aperto un conto corrente nel quale sarà possibile far confluire i contributi volontari degli imprenditori e dei lavoratori.

A fronte delle gravissime ripercussioni umane, sociali ed economiche del conflitto in Ucraina, in queste settimane, le Associazioni di rappresentanza e le imprese associate si sono già impegnate “in numerose azioni di solidarietà, attraverso raccolte di fondi e di beni di prima necessità e collaborando con enti e associazioni benefiche – si legge in una nota congiunta delle tre Confederazioni -. Oggi, con questa iniziativa nazionale, il mondo del lavoro ha uno strumento in più, che si aggiunge alle numerose iniziative territoriali, attraverso il quale esprimere vicinanza e sostegno al popolo ucraino”.

La raccolta fondi terminerà il 31 ottobre 2022. Le parti sociali effettueranno una puntuale valutazione sulle modalità e sulla destinazione degli interventi umanitari che verranno attivati, garantendo il più efficiente utilizzo delle somme raccolte.

Il conto corrente bancario, N. 33000, intestato “FONDO SOLIDARIETA’ PER IL POPOLO UCRAINO”, ha le seguenti coordinate: Cod. IBAN: IT90N0103003201000003300022 presso Banca Monte dei Paschi di Siena.