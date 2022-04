Ucraina, ad Ostia antica oggi Tenda della Solidarietà - Terzo Binario News

Ripudiare ogni tipo di guerra e “Stop alle bombe sui civili”, è il messaggio che ancora una volta vogliamo dare dalla “Tenda della Solidarieta’” organizzata dall’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, e da Ecoitaliasolidale per OGGI Sabato 23 Aprile dalle ore 10 alle 13 ad Ostia Antica in Piazza Umberto I° , per la raccolta di generi alimentari e medicinali di primo soccorso a favore della popolazione ucraina.

Alla “Tenda della Solidarietà” sarà presente il Presidente di Roma dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Antonio Bisegna, il Presidente Nazionale di Ecoitaliasolidale, Piergiorgio Benvenuti, il responsabile per il X’ Municipio di Ecoitaliasolidale, Gaetano Di Staso, ed un gruppo di donne ucraine recentemente arrivate nel nostro Paese e che stanno fattivamente collaborato con gli organizzatori.

All’iniziativa sarà presente anche la campionessa del mondo di marcia, Giuliana Salce.