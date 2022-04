Ucraina, a Roma due ambulatori dedicati ai rifugiati ad accesso libero - Terzo Binario News

Due ambulatori dedicati ai rifugiati ucraini. Da oggi, 5 aprile, è attivo un punto presso l’Ospedale Santo Spirito in Sassia della ASL Roma 1, operativo dalle ore 15 alle 18.30, dove saranno effettuate prestazioni di ostetricia e ginecologia, visite ed ecografie per le pazienti. Il servizio sarà disponibile ad accesso libero ogni martedì.

Dal 7 aprile invece partirà quello nell’hub Ostiense, dove il personale è già al lavoro da settimane per l’emissione della tessera STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) e per la vaccinazione anti covid per chi sta scappando dalla guerra.

Nella struttura di via delle Cave Ardeatine 36, ogni giovedì dalle 8 alle 13, sarà possibile effettuare visite ginecologiche e pediatriche che prevedono tra le altre cose: controllo della crescita, verifica delle vaccinazioni effettuate, problemi legati alla nutrizione e alle allergie, valutazione di disturbi del neurosviluppo, inquadramento delle problematiche pediatriche per la valutazione e l’invio presso i centri specialistici. Anche in questo caso l’accesso è libero.