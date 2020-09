Ucciso a coltellate un 43enne a Marconi: due persone dai Carabinieri - Terzo Binario News

Un 43enne romano è stato ucciso stanotte intorno alle 2 in zona Marconi. I residenti, sentendo del trambusto, hanno chiamato i Carabinieri che sono accorsi con il Nucleo Radiomobile, gli uomini della Compagnia Trastevere e della stazione di Porta Portese.

I militari hanno trovato l’uomo, accoltellato, all’altezza del civico 14 di via Borghesano Lucchese Attivati i soccorsi, non c’è stato nulla da fare. Per questo sono partire subito le indagini, che hanno portato due persone ad essere sentite dai militari dell’Arma.

Una di esse è stata intercettata sulla propria vettura in via Pacinotti. Al momento non ci sono indagati anche se il mezzo è sotto il controllo da parte dei colleghi di via in Selci.